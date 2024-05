IPL Scoreboard: RCB vs CSK

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad c Yash Dayal b Maxwell 0 Rachin Ravindra run out (Swapnil Singh/Karthik) 61 Daryl Mitchell c Kohli b Yash Dayal 4 Ajinkya Rahane c du Plessis b Ferguson 33 Shivam Dube c Ferguson b Green 7 Ravindra Jadeja not out 42 Mitchell Santner c du Plessis b Mohammed Siraj 3 Mahendra Singh Dhoni c Swapnil Singh b Yash Dayal 25 Shardul Thakur not out 1 Extras: (B-4, LB-1, NB-2, W-8) 15 Total: (For 7 wickets in 20 overs) 191 Fall of wickets: 1-0, 2-19, 3-85, 4-115, 5-119, 6-129, 7-190 Bowling: Glenn Maxwell 4-0-25-1, Mohammed Siraj 4-0-35-1, Yash Dayal 4-0-42-2, Swapnil Singh 2-0-13-0, Karn Sharma 1-0-14-0, Lockie Ferguson 3-0-39-1, Cameron Green 2-0-18-1.

