French Open Showdown: Main Showcourt Highlights

Order of play on the main showcourts on the sixth day of the French Open on Friday (play begins at 0900 GMT unless stated, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER (play begins at 1000 GMT)

3-Coco Gauff (U.S.) v 30-Dayana Yastremska (Ukraine) Pavel Kotov (Russia) v 2-Jannik Sinner (Italy)

1-Iga Swiatek(Poland) v Marie Bouzkova (Czech Republic) 27-Sebastian Korda (U.S.) v 3-Carlos Alcaraz (Spain)

COURT SUZANNE-LENGLEN 17-Liudmila Samsonova (Russia) v Elisabetta Cocciaretto (Italy)

6-Andrey Rublev (Russia) v Matteo Arnaldi (Italy) 31-Leylah Fernandez (Canada) v 8-Ons Jabeur (Tunisia)

Zhizhen Zhang (China) v 9-Stefanos Tsitsipas (Greece) COURT SIMONNE-MATHIEU

Olga Danilovic (Serbia) v Donna Vekic (Croatia) Chloe Paquet (France) v 5-Marketa Vondrousova (Czech Republic)

8-Hubert Hurkacz (Poland) v Denis Shapovalov (Canada) Corentin Moutet (France) v Sebastian Ofner (Austria)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)