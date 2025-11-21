BRIEF-Juventus Completes EUR 97.8 Mln ABB Placement At EUR 2.58/SHR
Reuters | Updated: 21-11-2025 12:17 IST | Created: 21-11-2025 12:17 IST
Juventus FC SpA: * COMPLETES PLACEMENT VIA ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING
* CAPITAL INCREASE FULLY SUBSCRIBED FOR €97.8 MILLION * ISSUE PRICE SET AT €2.58 PER SHARE Further company coverage: (Gdansk Newsroom)
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Gdansk Newsroom
- Juventus FC
Advertisement