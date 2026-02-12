Ukrainian drone strike causes fire at refinery in Russia's Arctic Komi region, governor says
The head of Russia's northern Komi Republic, Rostislav Goldshtein, said on Thursday that a Ukrainian drone attack had caused a fire at an oil refinery.
No one was injured, he said on Telegram.
