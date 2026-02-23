Left Menu

T20 World Cup Scoreboard : WI vs ZIM

PTI | Mumbai | Updated: 23-02-2026 22:50 IST | Created: 23-02-2026 22:50 IST
T20 World Cup Scoreboard : WI vs ZIM
Zimbabwe Innings: Tadiwanashe Marumani c Shimron Hetmyer b Matthew Forde 14 Brian Bennett b Akeal Hosein 5 Dion Myers b Gudakesh Motie 28 Ryan Burl c Shimron Hetmyer b Akeal Hosein 0 Sikandar Raza b Gudakesh Motie 27 Tony Munyonga c Shamar Joseph b Gudakesh Motie 14 Tashinga Musekiwa b Gudakesh Motie 0 Brad Evans c Akeal Hosein b Matthew Forde 43 Graeme Cremer c and b Jason Holder 0 Blessing Muzarabani c Shamar Joseph b Akeal Hosein 0 Richard Ngarava not out 7 Extras: (LB-4, W-5) 9 Total: (All out, 17.4 Overs) 147 Fall of Wickets: 20-1, 20-2, 20-3, 52-4, 94-5, 94-6, 101-7, 102-8, 103-9, 147-10. Bowler: Akeal Hosein 4-1-28-3, Matthew Forde 3.4-0-27-2, Gudakesh Motie 4-1-28-4, Shamar Joseph 3-0-35-0, Jason Holder 3-0-25-1. PTI ATK ATK

