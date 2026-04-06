Ukraine Strikes Novorossiysk: Oil Firestorm in Russia's Vital Port
Ukraine launched an attack on the maritime transhipment complex in Novorossiysk, causing significant damage to a mooring point of the Caspian Pipeline Consortium and igniting four oil reservoirs. Despite the attack, Kazakhstan has reported that its oil export volumes remain unaffected.
Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 06-04-2026 18:36 IST | Created: 06-04-2026 18:36 IST
In an overnight offensive, Ukraine targeted the strategic maritime transhipment complex in Novorossiysk, inflicting significant damage. The Russian defence ministry confirmed that a mooring point for the vital Caspian Pipeline Consortium was hit.
The attack also ignited four oil product reservoirs, according to Russian media reports, intensifying the situation at the key port.
Kazakhstan, heavily reliant on this route for its oil exports, assured earlier on Monday that export volumes remain steady despite the assault.
(With inputs from agencies.)
