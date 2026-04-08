Ukrainian Strike Hits Major Crimean Oil Terminal
Ukrainian military forces attacked Feodosia, the substantial oil terminal in Russian-occupied Crimea. The strike signifies Ukraine's enhanced efforts against Russia's oil infrastructure, crucial for fueling Russian troops. Russia depends on energy revenues to sustain its ongoing conflict in Ukraine.
Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 08-04-2026 16:12 IST | Created: 08-04-2026 16:12 IST
- Ukraine
- Ukraine
In a significant escalation, the Ukrainian military targeted the largest oil terminal in Russian-occupied Crimea on Wednesday. This strategic blow was confirmed by drone forces commander Robert Brovdi on the Telegram app.
The Feodosia terminal is a vital fuel supply source for Russian troops stationed in Crimea. The Ukrainian strike is part of a broader campaign against Russia's oil infrastructure.
These attacks threaten to strain Russia's ability to support its military operations, as energy revenues are critical for financing the prolonged conflict in Ukraine.
(With inputs from agencies.)
