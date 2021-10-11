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BRIEF-AstraZeneca's Covid-19 Drug Cocktail Meets Main Goal In Late-Stage Trial

Reuters | Updated: 11-10-2021 12:20 IST | Created: 11-10-2021 12:16 IST
BRIEF-AstraZeneca's Covid-19 Drug Cocktail Meets Main Goal In Late-Stage Trial
Representative Image Image Credit: Flickr

AstraZeneca PLC: * AZD7442 PHIII TRIAL POSITIVE IN COVID OUTPATIENTS

* TRIAL MET PRIMARY ENDPOINT * AZD7442 IS THE ONLY LONG-ACTING ANTIBODY COMBINATION SHOWN TO BOTH PREVENT AND TREAT COVID-19

* AZD7442 REDUCED RISK OF DEVELOPING SEVERE COVID-19 OR DEATH IN TACKLE PHASE III OUTPATIENT TREATMENT TRIAL * A TOTAL OF 90% OF PARTICIPANTS ENROLLED WERE FROM POPULATIONS AT HIGH RISK OF PROGRESSION TO SEVERE COVID-19, INCLUDING THOSE WITH CO-MORBIDITIES

* AZD7442 IS THE FIRST LAAB WITH PHASE III DATA TO DEMONSTRATE BENEFIT IN BOTH PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF COVID-19 AND IS EASILY ADMINISTERED BY IM INJECTION * AZD7442 REDUCED RISK OF DEVELOPING SEVERE COVID-19 OR DEATH (FROM ANY CAUSE) BY 67% COMPARED TO PLACEBO

* ASTRAZENECA WILL BE DISCUSSING DATA WITH HEALTH AUTHORITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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