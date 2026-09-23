Russian military helicopter entered Polish airspace briefly, Polish army says
A Russian military Mi-8 helicopter made a brief incursion into Polish airspace from Kaliningrad, the Polish Army Operational Command said on Wednesday.
A Russian military Mi-8 helicopter made a brief incursion into Polish airspace from Kaliningrad, the Polish Army Operational Command said on Wednesday.
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