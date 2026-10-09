UPDATE 2-AirBaltic plans to cut up to 700 jobs (Oct. 5)
Latvian airline airBaltic said on Monday it is preparing to cut about 500 to 700 jobs across its bases in Riga, Vilnius and Tallinn.
($1 = 0.8922 euros)
Latvian airline airBaltic said on Monday it is preparing to cut about 500 to 700 jobs across its bases in Riga, Vilnius and Tallinn.
($1 = 0.8922 euros)
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