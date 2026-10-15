UK sending Ukraine more Storm Shadow missiles, Bloomberg reports

Reuters | Updated: 15-10-2026 21:01 IST | Created: 15-10-2026 21:01 IST
UK sending Ukraine more Storm Shadow missiles, Bloomberg reports

​Britain is ‌sending Ukraine additional ​long-range Storm Shadow ‌cruise missiles to help disrupt Russia's military operations and ‌counter attacks on civilian ‌infrastructure, Bloomberg reported on Thursday, citing people familiar ⁠with ​the ⁠matter.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy met ⁠Prime Minister Andy Burnham ​in London on Wednesday, ⁠when Britain reaffirmed its support ⁠for ​Kyiv and announced further military ⁠assistance following a recent deterioration ⁠in ⁠Ukraine's ties with Washington.

TRENDING

1
IATA and WSHA Bring Airlines and Hotels Together for More Sustainable Hotel Buying

IATA and WSHA Bring Airlines and Hotels Together for More Sustainable Hotel ...

Belgium
2
UN Experts Urge Türkiye to End Crackdown on LGBTI Rights Defenders and Groups

UN Experts Urge Türkiye to End Crackdown on LGBTI Rights Defenders and Group...

Global
3
Africa Builds New Nutrition Science Force as First 18 Nuclear-Tech Graduates Emerge

Africa Builds New Nutrition Science Force as First 18 Nuclear-Tech Graduates...

Ivory Coast
4
AfDB and WHO Push $55 Million Sudan Health Project to Speed Up Critical Care Support

AfDB and WHO Push $55 Million Sudan Health Project to Speed Up Critical Care...

Sudan

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

AI in Investment Advice: Risk Warnings Outnumber Claims of Use in Client Brochures

Hydrogen and Waste Heat Could Help Industrial Parks Cut Costs and Carbon Emissions

Why Palestinian E-Wallet Users Plan to Stay Despite Banking and Cash Disruptions

Albania’s Fiscal Reform Test: Can Fairer Taxes and Smarter Grants Strengthen Local Governance?

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026