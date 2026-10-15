UK sending Ukraine more Storm Shadow missiles, Bloomberg reports
Britain is sending Ukraine additional long-range Storm Shadow cruise missiles to help disrupt Russia's military operations and counter attacks on civilian infrastructure, Bloomberg reported on Thursday, citing people familiar with the matter.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy met Prime Minister Andy Burnham in London on Wednesday, when Britain reaffirmed its support for Kyiv and announced further military assistance following a recent deterioration in Ukraine's ties with Washington.