Ukrainian drone strike kills man in Russia's Bryansk region, RIA says

Reuters | Updated: 17-10-2026 16:51 IST | Created: 17-10-2026 16:51 IST
Ukrainian drone strike kills man in Russia's Bryansk region, RIA says

​A ‌man has ​been ‌killed in a Ukrainian ‌drone ‌attack in ⁠Russia's ​Bryansk ⁠region, RIA news agency ⁠cited ​local authorities as ⁠saying ⁠on ​Saturday.

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