Ukrainian drone strike kills man in Russia's Bryansk region, RIA says
A man has been killed in a Ukrainian drone attack in Russia's Bryansk region, RIA news agency cited local authorities as saying on Saturday.
A man has been killed in a Ukrainian drone attack in Russia's Bryansk region, RIA news agency cited local authorities as saying on Saturday.
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