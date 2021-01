PADMA AWARDS

Padma Vibhushan (7) Name Field State/Country Shinzo Abe Public Affairs Japan S P Balasubramaniam (Posthumous) Art Tamil Nadu Dr. Belle Monappa Hegde Medicine Karnataka Narinder Singh Kapany (Posthumous) Science and Engineering USAMaulana Wahiduddin Khan Spiritualism Delhi B B Lal Archaeology Delhi Sudarshan Sahoo Art Odisha Padma Bhushan (10)Name Field State/CountryKrishnan Nair Shantakumari Chithra Art KeralaTarun Gogoi (Posthumous) Public Affairs AssamChandrashekhar Kambara Literature and Education KarnatakaSumitra Mahajan Public Affairs Madhya PradeshNripendra Misra Civil Service Uttar PradeshRam Vilas Paswan (Posthumous) Public Affairs BiharKeshubhai Patel (Posthumous) Public Affairs GujaratKalbe Sadiq (Posthumous) Spiritualism Uttar PradeshRajnikant Devidas Shroff Trade and Industry MaharashtraTarlochan Singh Public Affairs Haryana Padma Shri (102)Name Field State/Country Gulfam Ahmed Art Uttar PradeshP. Anitha Sports Tamil NaduRama Swamy Annavarapu Art Andhra PradeshSubbu Arumugam Art Tamil NaduPrakasarao Asavadi Literature & Education Andhra PradeshBhuri Bai Art Madhya PradeshRadhe Shyam Barle Art ChhattisgarhDharma Narayan Barma Literature & Education West BengalLakhimi Baruah Social Work AssamBiren Kumar Basak Art West BengalRajni Bector Trade & Industry PunjabPeter Brook Art United KingdomSangkhumi Bualchhuak Social Work MizoramGopiram Bargayn Burabhakat Art AssamBijoya Chakravarty Public Affairs AssamSujit Chattopadhyay Literature & Education West BengalJagdish Chaudhary (Posthumous) Social Work Uttar PradeshTsultrim Chonjor Social Work LadakhMouma Das Sports West BengalSrikant Datar Literature & Education USA Narayan Debnath Art West BengalChutni Devi Social Work JharkhandDulari Devi Art BiharRadhe Devi Art ManipurShanti Devi Social Work OdishaWayan Dibia Art IndonesiaDadudan Gadhavi Literature & Education GujaratParshuram Atmaram Gangavane Art MaharashtraJai Bhagwan Goyal Literature & Education HaryanaJagadish Chandra Halder Literature & Education West BengalMangal Singh Hazowary Literature & Education AssamAnshu Jamsenpa Sports Arunachal PradeshPurnamasi Jani Art OdishaMatha B Manjamma Jogati Art KarnatakaDamodaran Kaithapram Art KeralaNamdeo C Kamble Literature & Education MaharashtraMaheshbhai & Nareshbhai Kanodia Art Gujarat(Posthumous) Rajat Kumar Kar Literature & Education OdishaRangasami Lakshminarayana Kashyap Literature & Education KarnatakaPrakash Kaur Social Work PunjabNicholas Kazanas Literature & Education GreeceK Kesavasamy Art PuducherryGhulam Rasool Khan Art J&K Lakha Khan Art RajasthanSanjida Khatun Art BangladeshVinayak Vishnu Khedekar Art GoaNiru Kumar Social Work DelhiLajwanti Art PunjabRattan Lal Science & Engineering USA Ali Manikfan Grassroots Innovation LakshadweepRamachandra Manjhi Art BiharDulal Manki Art AssamNanadro B Marak Agriculture MeghalayaRewben Mashangva Art ManipurChandrakant Mehta Literature & Education GujaratDr Rattan Lal Mittal Medicine PunjabMadhavan Nambiar Sports KeralaShyam Sundar Paliwal Social Work RajasthanDr Chandrakant Sambhaji Pandav Medicine DelhiDr J N Pande (Posthumous) Medicine DelhiSolomon Pappaiah Literature & Education Tamil Nadu (Journalism)Pappammal Agriculture Tamil NaduDr Krishna Mohan Pathi Medicine OdishaJaswantiben Jamnadas Popat Trade & Industry MaharashtraGirish Prabhune Social Work MaharashtraNanda Prusty Literature & Education OdishaK K Ramachandra Pulavar Art KeralaBalan Putheri Literature & Education KeralaBirubala Rabha Social Work AssamKanaka Raju Art TelanganaBombay Jayashri Ramnath Art Tamil NaduSatyaram Reang Art TripuraDr Dhananjay Diwakar Sagdeo Medicine KeralaAshok Kumar Sahu Medicine Uttar PradeshDr Bhupendra Kumar Singh Sanjay Medicine UttarakhandSindhutai Sapkal Social Work MaharashtraChaman Lal Sapru (Posthumous) Literature & Education J&K Roman Sarmah Literature & Education Assam (Journalism)Imran Shah Literature & Education AssamPrem Chand Sharma Agriculture UttarakhandArjun Singh Shekhawat Literature & Education RajasthanRam Yatna Shukla Literature & Education Uttar PradeshJitender Singh Shunty Social Work DelhiKartar Paras Ram Singh Art Himachal PradeshKartar Singh Art PunjabDr Dilip Kumar Singh Medicine BiharChandra Shekhar Singh Agriculture Uttar PradeshSudha Hari Narayan Singh Sports Uttar PradeshVirender Singh Sports HaryanaMridula Sinha (Posthumous) Literature & Education BiharK C Sivasankar (Posthumous) Art Tamil NaduGuru Maa Kamali Soren Social Work West BengalMarachi Subburaman Social Work Tamil NaduP Subramanian (Posthumous) Trade & Industry Tamil NaduNidumolu Sumathi Art Andhra PradeshKapil Tiwari Literature & Education Madhya PradeshFather Vallés (Posthumous) Literature & Education SpainDr Thiruvengadam Veeraraghavan Medicine Tamil Nadu(Posthumous) Sridhar Vembu Trade & Industry Tamil NaduK Y Venkatesh Sports KarnatakaUsha Yadav Literature & Education Uttar PradeshCol Quazi Sajjad Ali Zahir Public Affairs Bangladesh PTI ANBANB

