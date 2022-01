Tennis-Australian Open order of play on Thursday

Order of play on the main showcourts on the fourth day of the Australian Open on Thursday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding): ROD LAVER ARENA

Alize Cornet (France) v 3-Garbine Muguruza (Spain) Wang Xinyu (China) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)

NOT BEFORE 0330 GMT Kamil Majchrzak (Poland) v 32-Alex de Minaur (Australia)

NOT BEFORE 0800 GMT Nick Kyrgios (Australia) v 2-Daniil Medvedev (Russia)

14-Simona Halep (Romania) v Beatriz Haddad Maia (Brazil) MARGARET COURT ARENA

6-Anett Kontaveit (Estonia) v Clara Tauson (Denmark) Hailey Baptiste (United States) v Maddison Inglis (Australia)

Sebastian Baez (Argentina) v 4-Stefanos Tsitsipas (Greece) NOT BEFORE 0800 GMT

Danka Kovinic (Montenegro) v 17-Emma Raducanu (Britain) Steve Johnson (United States) v 11-Jannik Sinner (Italy)

JOHN CAIN ARENA 7-Iga Swiatek (Poland) v Rebecca Peterson (Sweden)

NOT BEFORE 0200 GMT Frances Tiafoe (United States) v 20-Taylor Fritz (United States)

Zhang Shuai (China) v 12-Elena Rybakina (Kazakhstan) NOT BEFORE 0630 GMT

Andy Murray (Britain) v Taro Daniel (Japan)

