India Women vs NZ Women T20I Scoreboard

Scoreboard of the one-off T20 International between India Women and New Zealand Women here on Wednesday.

New Zealand Women Innings: Suzie Bates b Gayakwad 36 Sophie Devine c Rana b Sharma 31 Amelia Kerr c Shafali Verma b Vastrakar 17 Maddy Green c Poonam Yadav b Sharma 26 Lea Tahuhu c Shafali Verma b Vastrakar 27 Brooke Halliday not out 7 Katey Martin not out 9 Extras: (LB-2) 2 Total: (For 5 wickets in 20 overs) 155 Fall of wickets: 1/60 2/80 3/102 4/123 5/140 Bowling: Pooja Vastrakar 4-1-16-2, Simran Bahadur 2-0-26-0, Rajeshwari Gayakwad 4-0-39-1, Poonam Yadav 4-0-34-0, Deepti Sharma 4-0-26-2, Sneh Rana 2-0-12-0.

India Women Innings (Target: 156 runs from 20 overs) Yastika Bhatia b AC Kerr 26 Shafali Verma c Green b AC Kerr 13 Harmanpreet Kaur b JM Kerr 12 Sabbhineni Meghana c Bates b Tahuhu 37 Richa Ghosh b Devine 12 Pooja Vastrakar c Bates b Jensen 10 Sneh Rana c Martin b Jensen 6 Deepti Sharma not out 3 Simran Bahadur b JM Kerr 10 Poonam Yadav not out 1 Extras: (LB-1 W-6) 7 Total: (For 8 wickets in 20 overs) 137 Fall of wickets: 1/41 2/42 3/67 4/101 5/107 6/120 7/122 8/136 Bowling: Jess Kerr 4-0-20-2, Hannah Rowe 2-0-18-0, Lea Tahuhu 4-0-27-1, Amelia Kerr 4-0-25-2, Sophie Devine 3-0-21-1, Hayley Jensen 3-0-25-2.

