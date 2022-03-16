BRIEF-RBNZ Says Seeking Feedback On Policy Options For Mutual Banks To Issue Capital Instruments
Reserve Bank of New Zealand: * SEEKING FEEDBACK ON POLICY OPTIONS FOR MUTUAL BANKS TO ISSUE CAPITAL INSTRUMENTS
* CURRENTLY, MUTUAL BANKS IN NZ ARE NOT ABLE TO ISSUE INSTRUMENTS WITHOUT COMPROMISING THEIR MUTUAL STATUS * CONSULTATION PAPER SEEKS STAKEHOLDER’S VIEWS ON 2 POLICY OPTIONS TO PROVIDE MUTUAL BANKS WITH INSTRUMENT WHICH COULD QUALIFY AS CET1 CAPITAL
* PROPOSALS ARE BASED ON COMPARABLE INTERNATIONAL APPROACHES * IN FUTURE, MAY REVIEW NBDT CAPITAL ADEQUACY FRAMEWORK WHICH MIGHT CONSIDER SIMILAR ISSUES
* POLICY OPTIONS ADDRESS MUTUAL DEPOSITTAKERS REGISTERED AS BANKS, NOT INTENDED TO ADDRESS MUTUAL DEPOSIT-TAKERS REGISTERED AS NBDT Source text https://www.rbnz.govt.nz/news/2022/03/capital-instruments-for-mutual-banks-being-considered Further company coverage:
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