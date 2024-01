Tennis-Australian Open order of play on Monday

Order of play on the main courts on the ninth day of the Australian Open on Monday (prefix number denotes seeding): * Day session: From 12 p.m. (0100 GMT)

* Night session: From 7 p.m. (0800 GMT) ROD LAVER ARENA

18-Victoria Azarenka (Belarus) v Dayana Yastremska (Ukraine) Nuno Borges (Portugal) v 3-Daniil Medvedev (Russia)

Night session Miomir Kecmanovic (Serbia) v 2-Carlos Alcaraz (Spain)

12-Zheng Qinwen (China) v Oceane Dodin (France) MARGARET COURT ARENA

Linda Noskova (Czech Republic) v 19-Elina Svitolina (Ukraine) 6-Alexander Zverev (Germany) v 19-Cameron Norrie (Britain)

JOHN CAIN ARENA Arthur Cazaux (France) v 9-Hubert Hurkacz (Poland)

26-Jasmine Paolini (Italy) v Anna Kalinskaya (Russia)

