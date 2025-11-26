Left Menu

Siddaramaiah's Call to Action Against 'Manuwadi' Ideals

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah urges the identification of 'anti-constitutional Manuwadis' who favor the Manusmriti over India's Constitution. Highlighting initiatives like 'Bhagya' schemes, Siddaramaiah emphasizes the need for economic empowerment to combat caste inequities and achieve constitutional goals of equality and fraternity.

Devdiscourse News Desk | Bengaluru | Updated: 26-11-2025 16:25 IST | Created: 26-11-2025 16:25 IST
Siddaramaiah's Call to Action Against 'Manuwadi' Ideals
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

In a bold move, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has urged citizens to identify 'anti-constitutional Manuwadis' who prioritize the 'Manusmriti' over the Indian Constitution. Speaking at the 'Constitution Day Celebration – 2025,' Siddaramaiah emphasized the dangers of an 'unwritten Manusmriti' that existed before Dr. B R Ambedkar's transformative Constitution.

The Chief Minister voiced his criticism against the ancient text's rules, which he deemed anti-human and anti-equality, underscoring why Manuwadis oppose the Constitution. By advocating for equality and against historical biases, Siddaramaiah aligns with Ambedkar's vision for a just society.

He underscored his administration's efforts to bolster economic power among lower castes through 'Bhagya' schemes, designed to eradicate inequality. Highlighting the unfulfilled constitutional promises of freedom, equality, and fraternity, Siddaramaiah stressed the importance of economic empowerment for marginalized communities to weaken caste hierarchies.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Mizoram's Community Spirit Reflects Constitutional Fraternity

Mizoram's Community Spirit Reflects Constitutional Fraternity

 India
2
MOL Boosts Oil Shipments to Serbia Amid Croatia Disruption

MOL Boosts Oil Shipments to Serbia Amid Croatia Disruption

 Global
3
Jeevika Didis Drive Change: Bihar's Pink Bus Initiative Empowers Women

Jeevika Didis Drive Change: Bihar's Pink Bus Initiative Empowers Women

 India
4
Ujjivan SFB Expands Its Footprint in West Bengal with New Branch Openings

Ujjivan SFB Expands Its Footprint in West Bengal with New Branch Openings

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Modern AI models may hold key to understanding how brain actually learns

Technology investments fail without strong organizational values

How quantum tech could collapse existing cryptocurrencies

How blockchain can securely store real emission data from everyday driving

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025