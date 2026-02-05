China's Pledge to Bolster Cuba's Sovereignty
China has reiterated its commitment to supporting Cuba in maintaining its national sovereignty and security amid tensions with the U.S. Chinese Foreign Minister Wang Yi communicated this stance to Cuban envoy Bruno Rodriguez in Beijing, emphasizing opposition to external interferences.
In a significant development, China affirmed its unwavering support for Cuba's sovereignty and security, as tensions simmer with the United States. Chinese Foreign Minister Wang Yi explicitly voiced opposition to external meddling while speaking with Cuba's special envoy Bruno Rodriguez in Beijing on Thursday.
The discussions underscored China's determination to offer assistance to Cuba, a long-time ally, as it navigates current geopolitical pressures. This commitment comes at a critical time following the U.S.'s capture of Venezuelan leader Nicolas Maduro, another steadfast ally of Cuba, which intensified bilateral strains.
China's foreign ministry released a statement reflecting the country's solidarity with the island nation, emphasizing its readiness to provide aid and uphold Cuba's sovereign rights against unwarranted external interferences.
