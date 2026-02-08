Left Menu

Israel's Controversial West Bank Policy Shift: A New Chapter in Territorial Disputes

Israel's security cabinet approved measures easing land purchase by settlers in the occupied West Bank, granting more enforcement powers over Palestinians. This move, seen as de-facto annexation by Palestinian leaders, precedes Netanyahu's meeting with Trump, amid ongoing settlement expansion and international intervention calls.

Devdiscourse News Desk | Updated: 08-02-2026 22:08 IST | Created: 08-02-2026 22:08 IST
Israel's Controversial West Bank Policy Shift: A New Chapter in Territorial Disputes

Israel's security cabinet has sanctioned significant policy changes easing land acquisitions by settlers in the West Bank. These measures, perceived as de-facto annexation, grant expanded enforcement authority over Palestinians, a move promptly denounced by Palestinian President Mahmoud Abbas.

The policy revisions streamline land purchase regulations for Jewish individuals and enhance administrative control over religious sites and environmental issues within areas governed by the Palestinian Authority. This comes three days prior to a crucial meeting between Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Donald Trump in Washington.

Abbas has urged international intervention, arguing the changes threaten a prospective Palestinian state. Despite international critique, Netanyahu's administration continues settler expansions, complicating the prospect of peace in the region.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Tragedy Sparks Unrest: Child's Death Ignites Local Protests

Tragedy Sparks Unrest: Child's Death Ignites Local Protests

 India
2
Takaichi's Triumph: A Shift in Japan's Political Landscape

Takaichi's Triumph: A Shift in Japan's Political Landscape

 Japan
3
Epic Showdowns and Stellar Performances Heat Up Sports Weekend

Epic Showdowns and Stellar Performances Heat Up Sports Weekend

 Global
4
U.S. to Make Initial Payment Towards U.N. Arrears Amid Financial Reform Calls

U.S. to Make Initial Payment Towards U.N. Arrears Amid Financial Reform Call...

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Making Development Fairer: Inside ADB’s New Rules to Protect Vulnerable Communities

From Survival to Scale: How Timor-Leste’s Small Businesses Can Compete in ASEAN

Quantum computing edges into healthcare AI: Progress and gaps

Education’s AI revolution leaves many students behind

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026