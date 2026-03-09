Left Menu

Trump Dismisses Immediate Military Action in Iran Over Uranium Concerns

President Donald Trump stated he is far from deciding whether to send U.S. troops to Iran to manage its enriched uranium stockpile. This follows escalating tensions over Iran's nuclear program, with recent military exchanges involving the U.S., Israel, and Iran across the Middle East.

President Donald Trump declared on Monday his indecisiveness regarding deploying U.S. forces to Iran to secure its enriched uranium reserves. Speaking to the New York Post, Trump dismissed claims of imminent military actions amidst ongoing U.S.-Israeli discussions.

The issue arises from heightened tensions following a military conflict over Iran's nuclear ambitions. Prompted by claims of Iran rebuilding its nuclear program, the U.S. and Israel launched strikes, inciting retaliatory attacks from Iran.

Despite Trump's claims, Iran continues to assert its nuclear program's peaceful intent, focusing on uranium enrichment solely for civilian energy purposes and refuting any weapons-oriented objectives.

