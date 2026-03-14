Turmoil Continues for Former Brazilian President Jair Bolsonaro Amid Health and Legal Battles

Brazil's ex-President Jair Bolsonaro is hospitalized with pneumonia and undergoing treatment in an ICU. While serving a 27-year sentence for coup attempts, his medical situation has raised concerns. His family claims mistreatment, but the courts deny requests for house arrest. Bolsonaro's health remains precarious amid his ongoing legal turmoil.

Devdiscourse News Desk | Riodejaneiro | Updated: 14-03-2026 06:30 IST | Created: 14-03-2026 06:30 IST
Brazil's former President Jair Bolsonaro is currently being treated for pneumonia in a hospital's intensive care unit in Brasilia, raising concerns about his health during a 27-year prison sentence for attempted coup charges. His son, Flávio Bolsonaro, made a public appeal for prayers, describing his father's serious medical condition.

Hospital authorities confirmed that Jair Bolsonaro was admitted with symptoms including high fever and low oxygen levels. The 70-year-old is receiving intravenous antibiotics for a type of pneumonia, which could escalate due to his age. Despite multiple hospitalizations, Bolsonaro remains under strict judicial scrutiny dismissing requests for house arrest.

Jair Bolsonaro's legal issues span accusations of leading a criminal organization and instigating violence to disrupt Brazil's democracy. Recent events, including his health crisis, drew global attention, as seen when US President Donald Trump commented on the case. Bolsonaro's health and legal predicaments continue to unfold, adding layers to his turbulent political narrative.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Unveiling Cosmic Mysteries: Superluminous Supernovas, Aggression in Bonobos, and Ancient Roman Medicine

Unveiling Cosmic Mysteries: Superluminous Supernovas, Aggression in Bonobos,...

 Global
2
Dramatic Twist in Safari Rally: Ogier Closes in on Solberg

Dramatic Twist in Safari Rally: Ogier Closes in on Solberg

 Global
3
PM lays foundation stones for 2 cruise terminals, maritime training hub; opens elevated corridor to jetty port in Assam.

PM lays foundation stones for 2 cruise terminals, maritime training hub; ope...

 India
4
Stagnant UK Economy Faces New Challenges Amid Global Tensions

Stagnant UK Economy Faces New Challenges Amid Global Tensions

 Global

