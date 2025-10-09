France's Immigration Divide: Politics Over Policy
Immigration in France is a contentious issue with political parties using it to reinforce left-right divisions. Despite low immigration rates, political discourse often emphasizes stricter controls, diverging from public concerns. Historical shifts in policy have turned immigration from an economic issue to a polarized political symbol.
- Country:
- France
In France, immigration remains a politically charged issue, with parties using it to stoke left-right divisions, despite data indicating that it ranks low among public concerns. France, with only 0.37% of its population as new immigrants annually, is no longer a prime immigration destination.
Political parties are using immigration as a battleground to distract from more pressing economic and social issues. Surveys suggest that a majority of the population supports targeted immigration for addressing labor shortages and favors skilled migration, family reunification, and humanitarian protections.
Despite low net migration levels, political rhetoric continues to focus on immigration, perpetuating a left-right divide. Historical policy shifts have transformed immigration into a central political issue, overshadowing practical solutions and fueling societal divides.
(With inputs from agencies.)