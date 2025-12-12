Left Menu

Nationalism Drives Thai PM's Election Strategy Amid Cambodia Border Conflict

Thailand's PM Anutin Charnvirakul capitalizes on nationalism over a Cambodia border conflict to boost his party's prospects in an imminent general election, following fierce clashes and the dissolution of parliament. Analysts suggest potential political instability, with no party likely to secure a clear majority.

Thailand's Prime Minister Anutin Charnvirakul is leveraging rising nationalism due to a border conflict with Cambodia to enhance his electoral prospects, following his decision to dissolve parliament after just under 100 days in power.

This political maneuver follows renewed fierce border clashes, which have recently propelled Thailand's second-largest economy into election mode. An election is anticipated by early February, likely to incite further political maneuvering in a scenario where no party anticipates a clear majority win.

The conflict has sparked patriotic sentiment, which analysts believe will benefit Anutin's Bhumjaithai party. However, political stability remains uncertain, as rival factions may yet regroup or disrupt outcomes, highlighting ongoing tensions in Thai politics.

