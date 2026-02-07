Fadnavis Criticizes Congress' Divisive Politics in Telangana Rally
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis accused the Congress of fostering division in Telangana. At a rally, he asserted that such policies weakened states, referencing past historical divisions. He praised BJP's achievements in Maharashtra, urged Telangana voters to elect BJP for continued progress, and criticized Congress for fiscal mismanagement.
- Country:
- India
During a rally in Sirpur Kagaznagar, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis accused the Congress party in Telangana of divisive politics. He argued that their approach sowed discord among communities and likened it to pre-Independence strategies that led to national division.
Fadnavis highlighted BJP's triumphs in Maharashtra's municipal elections, emphasizing the party secured 240 of 280 municipalities. The chief minister forecasted similar success for BJP in Telangana's upcoming urban polls, critiquing Congress and BRS for fiscal mismanagement and hindering regional prosperity.
Fadnavis urged voters to empower BJP for local development, citing initiatives like Smart Cities and Amrit Bharat. He stressed the importance of cooperation from local governments and expressed confidence in BJP's ability to bring about transformative progress in Telangana.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Fadnavis Accuses Congress of Divisive Politics in Telangana Rally
The Downfall of Brad Karp: Leadership, Politics, and Controversy at Paul Weiss
Mayawati Criticizes BJP Over Brahmin Discontent, Calls for Inclusive Politics
Cong sowing seeds of division among people, alleges Maharashtra CM Fadnavis in Telangana rally.
Vijay's Political Debut: A Star's Journey into Tamil Nadu Politics