Supreme Court Weighs Mississippi's Mail-In Ballot Law with Nationwide Voting Implications
The U.S. Supreme Court evaluates a Mississippi law permitting a grace period for mail-in ballots. Republican challenges aim to tighten voting laws nationally. Trump backs stricter rules, citing fraud concerns, despite little evidence. A 5th Circuit ruling deemed the law illegal, affecting similar laws nationwide.
The U.S. Supreme Court on Monday assessed the legality of a Mississippi law that allows mail-in ballots to be counted if received within five days after Election Day. The ruling could impact voting laws across the country, sparking debates about election integrity and accessibility.
Backed by former President Donald Trump's administration, the Republican challengers argue that federal election laws should preempt state laws allowing such grace periods. They contend that the permissive nature of Mississippi's statute undermines electoral integrity and could open doors to potential fraud.
With a conservative 6-3 majority, the Supreme Court's decision could shape future federal voting regulations. Mississippi's appeal follows a lower court ruling against their law and reflects ongoing national tensions about mail-in voting practices first intensified during the pandemic.
(With inputs from agencies.)
Voice of America's Independence Under Siege: Journalists Sue Trump Administration
Statue Swap: Trump Administration's Controversial Historical Revisions
Harvard Challenges Trump Administration's Lawsuit
Turmoil in the Trump Administration: From ICE Arrests to AI Policy
New Jersey Takes Legal Action Against Trump Administration's Detention Facility Plans