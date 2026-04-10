Former Iranian Foreign Minister Kamal Kharazi Dies After Airstrike
Kamal Kharazi, former Iranian foreign minister, passed away following an airstrike. He had served under President Khatami and advised Supreme Leader Khamenei. In 2022, he indicated Tehran's potential nuclear capabilities, raising concerns internationally about Iran's nuclear ambitions.
Devdiscourse News Desk | Dubai | Updated: 10-04-2026 15:08 IST | Created: 10-04-2026 15:08 IST
Iranian state television has reported the death of Kamal Kharazi, a former foreign minister, on Thursday night due to injuries from an airstrike.
Kharazi, who served under Iran's reformist President Mohammad Khatami, was later an advisor to Supreme Leader Ali Khamenei.
In 2022, Kharazi suggested on Al Jazeera that Iran could technically produce a nuclear weapon, although there was no intention to do so, which heightened global tensions regarding Iran's nuclear capabilities.
Multiple Israeli airstrikes hit central Beirut hours after US and Iran announce ceasefire, reports AP.
