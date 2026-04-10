Left Menu

Former Iranian Foreign Minister Kamal Kharazi Dies After Airstrike

Kamal Kharazi, former Iranian foreign minister, passed away following an airstrike. He had served under President Khatami and advised Supreme Leader Khamenei. In 2022, he indicated Tehran's potential nuclear capabilities, raising concerns internationally about Iran's nuclear ambitions.

Devdiscourse News Desk | Dubai | Updated: 10-04-2026 15:08 IST | Created: 10-04-2026 15:08 IST
Former Iranian Foreign Minister Kamal Kharazi Dies After Airstrike
  • Country:
  • United Arab Emirates

Iranian state television has reported the death of Kamal Kharazi, a former foreign minister, on Thursday night due to injuries from an airstrike.

Kharazi, who served under Iran's reformist President Mohammad Khatami, was later an advisor to Supreme Leader Ali Khamenei.

In 2022, Kharazi suggested on Al Jazeera that Iran could technically produce a nuclear weapon, although there was no intention to do so, which heightened global tensions regarding Iran's nuclear capabilities.

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026