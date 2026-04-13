Diplomatic Dialogues: Strengthening the India-France Alliance
Foreign Secretary Vikram Misri's visit to France emphasized deepening bilateral cooperation and addressing global challenges like the escalating tensions in West Asia. The discussions with French counterparts also covered various strategic sectors, against the backdrop of a growing energy crisis and recent geopolitical developments.
Devdiscourse News Desk | London | Updated: 13-04-2026 20:02 IST | Created: 13-04-2026 20:02 IST
Foreign Secretary Vikram Misri initiated high-level discussions with French Foreign Minister Jean-Noel Barrot, focusing on strengthening bilateral ties and addressing pressing global issues such as West Asia's rising tensions.
His visit comes amid escalating global energy concerns, following unsuccessful US-Iran peace talks and US President Donald Trump's decision to blockade the Strait of Hormuz.
Misri's agenda included co-chairing the India-France Foreign Office Consultations, covering critical sectors like defence, cyber, and artificial intelligence, alongside his diplomatic engagements in Europe's power circles.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Strait of Hormuz Crisis: A Looming Agri-food Catastrophe
Iran Open to US Peace Talks Amid Strait of Hormuz Tensions
Trump Warns Iran as US Blocks Strait of Hormuz: A New Era of Naval Showdown
US-Imposed Blockade on Iranian Oil Heightens Tensions in Strait of Hormuz
Navigating Turmoil: Legal and Geopolitical Challenges in the Strait of Hormuz