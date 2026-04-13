Left Menu

Diplomatic Dialogues: Strengthening the India-France Alliance

Foreign Secretary Vikram Misri's visit to France emphasized deepening bilateral cooperation and addressing global challenges like the escalating tensions in West Asia. The discussions with French counterparts also covered various strategic sectors, against the backdrop of a growing energy crisis and recent geopolitical developments.

Devdiscourse News Desk | London | Updated: 13-04-2026 20:02 IST | Created: 13-04-2026 20:02 IST
  • Country:
  • United Kingdom

Foreign Secretary Vikram Misri initiated high-level discussions with French Foreign Minister Jean-Noel Barrot, focusing on strengthening bilateral ties and addressing pressing global issues such as West Asia's rising tensions.

His visit comes amid escalating global energy concerns, following unsuccessful US-Iran peace talks and US President Donald Trump's decision to blockade the Strait of Hormuz.

Misri's agenda included co-chairing the India-France Foreign Office Consultations, covering critical sectors like defence, cyber, and artificial intelligence, alongside his diplomatic engagements in Europe's power circles.

(With inputs from agencies.)

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026