T20 WC: Sri Lanka drub Oman by 105 runs
Brief scores Sri Lanka 2255 in 20 overs Kusal Mendis 61, Dasun Shanaka 50, Pavan Ratnayake 60 Jiten Ramanandi 241 Oman 1209 in 20 overs Mohammad Nadeem 53 not out, Dushmantha Chameera 219, Maheesh Theekshana 211 by 105 runs.
Sri Lanka outclassed Oman by 105 runs to register their second successive victory in the T20 World Cup here on Thursday. In a Group B match, Oman were limited to 120 for nine, chasing am imposing 226. Mohammad Nadeem (53 not out) and Wasim Ali (27) fought for Oman, but the target was way beyond their reach. For Sri Lanka, Dushmantha Chameera and Maheesh Theekshana took two wickets each. Earlier, skipper Dasun Shanaka, Pavan Ratnayake and Kusal Mendis powered their way to fifties as Sri Lanka posted a mammoth 225 for five. Mendis (61 off 45 balls), Shanaka (50 off 20 balls) and Ratnayake (60 off 28 balls) toyed with Oman's bowling. Brief scores: Sri Lanka: 225/5 in 20 overs (Kusal Mendis 61, Dasun Shanaka 50, Pavan Ratnayake 60; Jiten Ramanandi 2/41) Oman: 120/9 in 20 overs (Mohammad Nadeem 53 not out, Dushmantha Chameera 2/19, Maheesh Theekshana 2/11) by 105 runs.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Sri Lanka beat Oman by 105 runs in a T20 World Cup Group B match at Pallekele.
Rathnayake, Shanaka, Mendis fire as Sri Lanka hammer Oman by 105 runs
T20 WC: Shanaka, Mendis, Ratnayake fifties power SL to 225/5 against Oman
Rathnayake, Shanaka, Mendis fifties power Sri Lanka to 225/5
Former India skippers Virat Kohli and Rohit Sharma downgraded to group B in BCCI Annual Central contracts.