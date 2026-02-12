Left Menu

T20 WC: Sri Lanka drub Oman by 105 runs

Brief scores Sri Lanka 2255 in 20 overs Kusal Mendis 61, Dasun Shanaka 50, Pavan Ratnayake 60 Jiten Ramanandi 241 Oman 1209 in 20 overs Mohammad Nadeem 53 not out, Dushmantha Chameera 219, Maheesh Theekshana 211 by 105 runs.

PTI | Pallekele | Updated: 12-02-2026 14:29 IST | Created: 12-02-2026 14:29 IST
Sri Lanka outclassed Oman by 105 runs to register their second successive victory in the T20 World Cup here on Thursday. In a Group B match, Oman were limited to 120 for nine, chasing am imposing 226. Mohammad Nadeem (53 not out) and Wasim Ali (27) fought for Oman, but the target was way beyond their reach. For Sri Lanka, Dushmantha Chameera and Maheesh Theekshana took two wickets each. Earlier, skipper Dasun Shanaka, Pavan Ratnayake and Kusal Mendis powered their way to fifties as Sri Lanka posted a mammoth 225 for five. Mendis (61 off 45 balls), Shanaka (50 off 20 balls) and Ratnayake (60 off 28 balls) toyed with Oman's bowling. Brief scores: Sri Lanka: 225/5 in 20 overs (Kusal Mendis 61, Dasun Shanaka 50, Pavan Ratnayake 60; Jiten Ramanandi 2/41) Oman: 120/9 in 20 overs (Mohammad Nadeem 53 not out, Dushmantha Chameera 2/19, Maheesh Theekshana 2/11) by 105 runs.

