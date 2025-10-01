Left Menu

Kipi.ai Named Trusted Partner in Snowflake's 2026 Marketing Data Stack

Kipi.ai, a WNS company, has been recognized by Snowflake as a trusted services partner for Marketing Mix Modeling and Analytics App in its 2026 Modern Marketing Data Stack Report. Emphasizing innovation and data privacy, Kipi.ai is set to drive growth across the MarTech and AdTech sectors.

Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 01-10-2025 11:57 IST | Created: 01-10-2025 11:57 IST
  • Country:
  • India

Kipi.ai, part of WNS, has been acknowledged by Snowflake as a trusted services partner for its Marketing Mix Modeling and Analytics App in the 2026 Modern Marketing Data Stack report. This annual analysis by Snowflake identifies critical technologies and solutions shaping the marketing landscape.

As marketers confront the challenges of doing more with less, Kipi.ai's solutions on the Snowflake Marketplace emerge as pivotal tools. These offerings provide essential metrics that help optimize marketing spend, thereby improving ROAS and managing intricate budgets effectively.

Combining AI-powered insights with domain-led strategies, Kipi.ai supports enterprises in navigating privacy-focused environments. With a pool of over 600 SnowPro-certified professionals, Kipi.ai ensures robust data-driven transformations and fosters exponential growth in business.

