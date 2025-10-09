Left Menu

Taiwan Tensions: The Rising Storm of Cyber and Military Threats

China escalates military activities near Taiwan, utilizing AI in 'hybrid' warfare to undermine trust in the government. Taiwan's defense ministry reports China's increased military pressure through war games and cyber tactics to destabilize the region. Concerns rise over potential surprise attacks and regional security threats.

Devdiscourse News Desk | Updated: 09-10-2025 10:07 IST | Created: 09-10-2025 10:07 IST
Taiwan Tensions: The Rising Storm of Cyber and Military Threats
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

China's military actions around Taiwan are intensifying, according to Taiwan's defense ministry. The island is experiencing growing military pressure, including major war games, as China enhances its surprise attack capabilities and employs 'hybrid' warfare online to undermine government trust.

The ministry's biennial report highlights China's use of artificial intelligence to target Taiwan's cybersecurity weaknesses and spread misinformation via manipulated social media. Beijing's 'grey zone' tactics, such as non-combat operations, aim to pressure Taiwan and weaken resolve.

As China continues to exert influence, Taiwan strengthens its defense strategies, planning to allocate 5% of GDP by 2030 for military modernization. The island remains vigilant, especially with potential shifts from military exercises into combat, heightening regional security concerns.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Nokia Fortifies Partnership with HMD Global for Continued Innovation in Feature Phones

Nokia Fortifies Partnership with HMD Global for Continued Innovation in Feat...

 China
2
India's Manufacturing Surge: A Look Ahead to Robust Growth

India's Manufacturing Surge: A Look Ahead to Robust Growth

 India
3
Cameroon's Enduring Power Tussle: Paul Biya Aims for Eighth Term Amidst Rising Opposition

Cameroon's Enduring Power Tussle: Paul Biya Aims for Eighth Term Amidst Risi...

 Global
4
Foundation of India-UK relationship is shared belief in values such as democracy, freedom, and rule of law: PM Modi.

Foundation of India-UK relationship is shared belief in values such as democ...

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI adoption drives firm value when backed by strong organizational capabilities

How Generation Z uses and values ChatGPT in higher education

Advanced Hybrid Deep Learning Model Enhances Reliability of Automobile Fraud Detection Systems

The Hidden Economy: Informal Entrepreneurs Driving Inclusive Growth and Innovation

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025