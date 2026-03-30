MineScape 2026: Revolutionizing Mining Operations with AI and Digital Twin
Datamine introduces MineScape 2026, a mining software enhancement, integrating Digital Twin, AI capabilities, and advanced scheduling. Designed for coal and stratigraphic deposits, it optimizes decision-making with simulation tools and AI functionalities. This evolution reduces costs and enhances productivity, revolutionizing mine planning and operational strategies.
Datamine, a leader in mining software, has launched MineScape 2026, marking a major step forward in mining technology. This new software integrates Digital Twin capabilities, rapid design automation, advanced scheduling, and AI-assisted functionalities into a comprehensive planning and simulation platform.
MineScape, purpose-built for coal and stratigraphic deposits, unifies various workflows, including geological modeling and tactical scheduling, within its comprehensive platform. The integration aims to boost productivity, lower costs, and enhance decision-making accuracy by minimizing unplanned tasks and enabling faster strategic planning.
The Digital Twin feature offers a dynamic digital replica of mining operations, allowing teams to simulate and evaluate strategies before execution. Additionally, AI integration provides natural language interaction and context-aware assistance, enabling users to access information quickly and optimize workflows effectively. These advancements pave the way for safer operations and stronger confidence in decision-making.
