MineScape 2026: Revolutionizing Mining Operations with AI and Digital Twin

Datamine introduces MineScape 2026, a mining software enhancement, integrating Digital Twin, AI capabilities, and advanced scheduling. Designed for coal and stratigraphic deposits, it optimizes decision-making with simulation tools and AI functionalities. This evolution reduces costs and enhances productivity, revolutionizing mine planning and operational strategies.

Devdiscourse News Desk | Brisbane | Updated: 30-03-2026 12:54 IST | Created: 30-03-2026 12:54 IST
Datamine, a leader in mining software, has launched MineScape 2026, marking a major step forward in mining technology. This new software integrates Digital Twin capabilities, rapid design automation, advanced scheduling, and AI-assisted functionalities into a comprehensive planning and simulation platform.

MineScape, purpose-built for coal and stratigraphic deposits, unifies various workflows, including geological modeling and tactical scheduling, within its comprehensive platform. The integration aims to boost productivity, lower costs, and enhance decision-making accuracy by minimizing unplanned tasks and enabling faster strategic planning.

The Digital Twin feature offers a dynamic digital replica of mining operations, allowing teams to simulate and evaluate strategies before execution. Additionally, AI integration provides natural language interaction and context-aware assistance, enabling users to access information quickly and optimize workflows effectively. These advancements pave the way for safer operations and stronger confidence in decision-making.

