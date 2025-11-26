Red Fort blast case: Accused Soyab, Amir Rashid Ali produced in Patiala House Court.
PTI | New Delhi | Updated: 26-11-2025 15:46 IST | Created: 26-11-2025 15:46 IST
- Country:
- India
Red Fort blast case: Accused Soyab, Amir Rashid Ali produced in Patiala House Court.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Lords Mark Industries Acquires Renalyx: Redefining Kidney Care in India
Sundaram Alternates Unveils ESG Impact Report: Leading India’s Sustainable Transition
India's Labor Unrest: Unions Rally Against New Labour Codes
Safran's Strategic Engine Partnership with India
India and Israel Unite Against Terrorism and False Narratives