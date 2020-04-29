BRIEF-Boeing CEO Says Believes The 'Thaw Is Beginning', Sees 3-5 Year Industry Recovery -CNBC Interview

BRIEF-Boeing CEO Says Believes The 'Thaw Is Beginning', Sees 3-5 Year Industry Recovery -CNBC InterviewReuters | Updated: 29-04-2020 18:51 IST | Created: 29-04-2020 18:51 IST
Boeing Co: * BOEING CEO SAYS BELIEVES THE 'THAW IS BEGINNING', SEES 3-5 YEAR INDUSTRY RECOVERY
* BOEING CEO SAYS NEEDS LIQUIDITY, EVALUATING ALL OPTIONS BUT TOO SOON TO PREDICT OUTCOMES -CNBC INTERVIEW * BOEING CEO SAYS AIRLINES DON'T WANT TO TAKE DELIVERIES, SUPPLY ISSUE HAS SHIFTED TO A DEMAND ISSUE -CNBC INTERVIEW Source text for Eikon: Further company coverage: