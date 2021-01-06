BRIEF-EMA Recommends Moderna's COVID-19 Vaccine For Authorisation In EU

BRIEF-EMA Recommends Moderna's COVID-19 Vaccine For Authorisation In EUReuters | Updated: 06-01-2021 18:12 IST | Created: 06-01-2021 17:54 IST
European Medicines Agency: * EMA RECOMMENDS COVID-19 VACCINE MODERNA FOR AUTHORISATION IN EU
* EMA SAYS COVID-19 VACCINE MODERNA IS GIVEN AS TWO INJECTIONS INTO ARM, 28 DAYS APART * EMA SAYS RECOMMENDED GRANTING CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION FOR COVID-19 VACCINE MODERNA IN PEOPLE FROM 18 YEARS OF AGE.
* EMA SAYS THE EUROPEAN COMMISSION WILL NOW FAST-TRACK DECISION-MAKING PROCESS TO GRANT A DECISION ON THE CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION FOR COVID-19 VACCINE MODERNA * EMA SAYS COMPANY THAT MARKETS COVID-19 VACCINE MODERNA WILL CONTINUE TO PROVIDE RESULTS FROM THE MAIN TRIAL, WHICH IS ONGOING, FOR 2 YEARS Source text: (https://bit.ly/2XgIpIg) Further company coverage:
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