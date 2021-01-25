BRIEF-EMA Updates On Cyberattack

BRIEF-EMA Updates On CyberattackReuters | Updated: 25-01-2021 20:57 IST | Created: 25-01-2021 20:57 IST
EMA: * EMA - SOME UNLAWFULLY ACCESSED DOCUMENTS INCLUDING EMAIL CORRESPONDENCE MADE PUBLIC THROUGH INTERNET
* EMA - A CLOSER INVESTIGATION OF THE PUBLISHED MATERIAL HAS REVEALED THAT NOT ALL OF THE DOCUMENTS WERE PUBLISHED IN THEIR INTEGRAL, ORIGINAL FORM * EMA - TIMELINES RELATED TO THE EVALUATION AND APPROVAL OF COVID-19 MEDICINES AND VACCINES ARE NOT AFFECTED.
* EMA- SCREENSHOTS FROM MULTIPLE FOLDERS, MAILBOXES HAVE BEEN CREATED & ADDITIONAL TITLES WERE ADDED BY PERPETRATORS IN WAY WHICH COULD UNDERMINE TRUST IN VACCINES Source text : https://bit.ly/39e0T2H Further company coverage: [ ]
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