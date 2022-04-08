BRIEF-CMC Markets Q4 Performance Drives Net Operating Income To Top End Of Guidance
* CMC MARKETS PLC - WE WILL BE LAUNCHING A NEW INVESTMENT PLATFORM IN SINGAPORE WITHIN A YEAR * CMC MARKETS PLC - ACTIVE MONTHLY TRADING CLIENT NUMBERS CONTINUE TO REMAIN AT SIMILAR LEVELS AS REPORTED EARLIER IN YEAR.
CMC Markets PLC: * CMC MARKETS PLC - FY 2022 PRE-CLOSE TRADING UPDATE
* CMC MARKETS PLC - Q4 PERFORMANCE DRIVES NET OPERATING INCOME TO TOP END OF GUIDANCE * CMC MARKETS PLC - FY 2022 NET OPERATING INCOME EXPECTED TO BE APPROXIMATELY £280 MILLION,
* CMC MARKETS PLC - FY 2022 GROSS LEVERAGED CLIENT INCOME IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY £288 MILLION (FY 2021: £335 MILLION, -14% YOY). * CMC MARKETS PLC - FY 2022 LEVERAGED TRADING REVENUE IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY £230 MILLION (FY 2021: £349 MILLION, -34% YOY).
* CMC MARKETS PLC - FY 2022 NON-LEVERAGED TRADING REVENUE IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY £48 MILLION (FY 2021: £55 MILLION, -12% YOY). * CMC MARKETS PLC - WE WILL BE LAUNCHING A NEW INVESTMENT PLATFORM IN SINGAPORE WITHIN A YEAR
* CMC MARKETS PLC - ACTIVE MONTHLY TRADING CLIENT NUMBERS CONTINUE TO REMAIN AT SIMILAR LEVELS AS REPORTED EARLIER IN YEAR. * CMC MARKETS PLC - APAC STOCKBROKING BUSINESS FINISHED FY 2022 WITH RECORD AUA AND A RECORD NUMBER OF ANNUAL ACTIVE CLIENTS.
* CMC MARKETS PLC - FY 2023 COSTS ARE EXPECTED TO GROW WITH HIGHER MARKETING SPENDING TOGETHER WITH FURTHER INVESTMENT IN PERSONNEL. * CMC MARKETS PLC - WILL BE LAUNCHING A NEW INVESTMENT PLATFORM IN SINGAPORE WITHIN A YEAR
* CMC MARKETS PLC - CONSIDERING TWO JURISDICTIONS FOR LAUNCH NEXT YEAR * CMC MARKETS PLC - FY 2023 WILL BE ANOTHER YEAR OF INVESTMENT IN THESE STRATEGIC INITIATIVES. Source text for Eikon: Further company coverage:
Also Read: The FY 2022-23 Budget for J&K - Towards better tomorrow
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