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BRIEF-IATA head says Airbus cancellation of Qatar Airways order is worrying

Reuters | Updated: 21-06-2022 18:04 IST | Created: 21-06-2022 18:03 IST
BRIEF-IATA head says Airbus cancellation of Qatar Airways order is worrying
Representative Image Image Credit: ANI

Airbus SE: * IATA DIRECTOR GENERAL SAYS OIL MAJORS NEED TO DO MORE TO DEVELOP SUSTAINABLE AVIATION FUEL

* IATA DIRECTOR GENERAL SAYS PROGRESS TO DATE ON SUSTAINABLE FUEL IS MEASURED IN WORDS RATHER THAN ACTIONS * IATA DIRECTOR GENERAL SAYS IF MORE SUSTAINABLE FUEL WILL BE MADE AVAILABLE, IT WILL BE USED BY AIRLINES

* IATA DIRECTOR GENERAL SAYS AIRLINES ARE DEMANDING MORE SUSTAINABLE AVIATION FUEL * IATA DIRECTOR GENERAL SAYS INDUSTRY COMMITMENT TO NET ZERO IS FIRM, WILL NOT CHANGE

* IATA DIRECTOR GENERAL SAYS AIRBUS CANCELLATION OF QATAR AIRWAYS A321 ORDER IS WORRYING * IATA DIRECTOR GENERAL SAYS AIRLINES MAY BE TEMPTED TO CANCEL CONTRACTS WHEN PLANE DELIVERIES ARE LATE Source text for Eikon: Further company coverage:

Also Read: Airbus A321XLR jetliner stages maiden flight

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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