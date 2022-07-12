BRIEF-Plus500 Sees FY Revenue, EBITDA To Be Ahead Of Current Market Expectations
Plus500 Ltd: * PLUS500 LTD - HALF YEAR 2022 TRADING UPDATE
* PLUS500 - EXPECTS THAT PLUS500'S REVENUE AND EBITDA FOR THE CURRENT FINANCIAL YEAR WILL BE AHEAD OF CURRENT MARKET EXPECTATIONS * PLUS500 - STRONG OPERATIONAL PERFORMANCE DELIVERED DURING H1 2022
* PLUS500 - STRONG OPERATIONAL PERFORMANCE DELIVERED DURING H1 2022 * PLUS500 - STRONG OPERATIONAL PERFORMANCE DELIVERED DURING H1 2022
* PLUS500 - Q2 REVENUE $240.5M VERSUS $143.0M * PLUS500 - Q2 EBITDA $143.7M VERSUS $65.9M Source text for Eikon: Further company coverage:
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