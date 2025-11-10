Belgium's Liege airport resumes operations after drone sighting Sunday evening
Reuters | Brussels | Updated: 10-11-2025 01:22 IST | Created: 10-11-2025 01:22 IST
- Country:
- Belgium
Belgium's Liege airport resumed operations on Sunday evening after a 30-minute suspension due to a drone sighting, a spokesperson for the Skeyes air traffic control service said.
There has been a series of air traffic disruptions in Liege over the past few days as a result of drones.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement