Left Menu

Belgium's Liege airport resumes operations after drone sighting Sunday evening

Reuters | Brussels | Updated: 10-11-2025 01:22 IST | Created: 10-11-2025 01:22 IST
Belgium's Liege airport resumes operations after drone sighting Sunday evening
  • Country:
  • Belgium

Belgium's Liege airport resumed operations on Sunday evening after a 30-minute suspension due to a drone sighting, a spokesperson for the Skeyes air traffic control service said.

There has been a series of air traffic disruptions in Liege over the past few days as a result of drones.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
South Africa calls Trump’s decision to boycott G20 Summit 'imperialist'

South Africa calls Trump’s decision to boycott G20 Summit 'imperialist'

 South Africa
2
Belgium's Liege airport resumes operations after drone sighting Sunday evening

Belgium's Liege airport resumes operations after drone sighting Sunday eveni...

 Belgium
3
Soccer-Wolfsburg sack coach Simonis after 10 league matches

Soccer-Wolfsburg sack coach Simonis after 10 league matches

 Germany
4
Unidentified gunmen kill a policeman inside mosque in Pak's KPK

Unidentified gunmen kill a policeman inside mosque in Pak's KPK

 Pakistan

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Kenya’s Public Debt Near Crisis Levels as AfDB Pushes for Governance and Policy Overhaul

Nepal’s Democratic Transformation: From Feudal Councils to Federal Empowerment

Africa’s Digital Queens: A Manual for Women Shaping the Future of E-Commerce

Transforming India’s Agricultural Waste into Green Energy and Sustainable Wealth

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025