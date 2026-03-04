Strategic Skies: Air India Expands Routes Amid West Asia Crisis
Air India expands its routes to Toronto, Frankfurt, Paris, and maintains Muscat services amid West Asia disruptions. Additional flights enhance connectivity from Delhi, while complimentary rescheduling or refunds are offered. Akasa Air resumes select Middle East routes, ensuring connectivity, despite regional airspace curbs impacting operations.
- Country:
- India
Air India has responded to increased demand amid unrest in West Asia by expanding its flight services to major destinations, including Toronto, Frankfurt, and Paris, starting in early March. The airline's strategy adds multiple flights from Delhi, offering passengers increased connectivity to Southeast Asia.
In parallel, Air India Express announced its Muscat services will continue without interruption and included new flights connecting Muscat to Delhi and Mumbai. This expansion provides travelers with greater flexibility and options during a period of regional disruption.
Akasa Air has also resumed select services to Middle Eastern destinations, including Jeddah and Mumbai, amidst ongoing tension. Despite airspace restrictions affecting operations since late February, airlines are focused on maintaining essential flight connections.
- READ MORE ON:
- Air India
- West Asia
- flights
- expansion
- Muscat
- Toronto
- Frankfurt
- Paris
- Middle East
- disruptions