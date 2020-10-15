Left Menu
Development News Edition

BRIEF-Fed's Quarles and Kaplan comments at Hoover Institution event

Reuters | Updated: 15-10-2020 02:19 IST | Created: 15-10-2020 02:10 IST
BRIEF-Fed's Quarles and Kaplan comments at Hoover Institution event
Representative Image Image Credit: ANI

* DALLAS FED'S KAPLAN: KEY ELEMENT OF NEW FED FRAMEWORK IS CLARITY THAT FED WILL BE LESS PRE-EMPTIVE THAN IN THE PAST

* DALLAS FED'S KAPLAN: CLARIFIES THAT 2% INFLATION IS NOT A CEILING * KAPLAN: MY OWN SENSE OF 'MODERATE' INFLATION OVERSHOOT IS AROUND 2.25% ... NOT 2.5-3.0%

* KAPLAN: MY TOLERANCE FOR AN INFLATION OVERSHOOT WILL BE GUIDED BY RATE OF CHANGE IN INFLATION * KAPLAN: NEW FRAMEWORK BETTER DESCRIBES THE FOMC'S REACTION FUNCTION OVER THE LAST COUPLE OF YEARS

* KAPLAN: HOW INFLATION INTERACTS WITH MONETARY POLICY IS STILL EVOLVING * KAPLAN: STRUCTURAL FORCES LIMITING INFLATION ARE LIKELY TO SHOW THEMSELVES TO BE MORE POWERFUL THAN PREVIOUSLY UNDERSTOOD

* KAPLAN: PREFERS TO AVOID FORWARD GUIDANCE THAT TIES THE HANDS OF FUTURE COMMITTEES * KAPLAN: SEES A DIFFERENCE BETWEEN REMAINING ACCOMMODATIVE AND KEEPING THE FED FUNDS RATE NEAR ZERO

* KAPLAN: IN SOME SITUATIONS KEEPING THE FED FUNDS RATE AT ZERO COULD BE INCREASING ACCOMMODATION, NOT JUST MAINTAINING IT * KAPLAN: KEEPING RATES NEAR ZERO FOR TOO LONG HURTS SAVERS, LEADS TO GREATER FRAGILITIES AND EXCESSES AND IMBALANCES

* KAPLAN: EXPERIENCE OF MARCH MAKES ME MORE CONCERNED NOT LESS ABOUT THE LIMITS OF OUR ABILITY TO MONITOR EXCESS RISK TAKING * FED'S QUARLES: SEES RECOVERY PROCEEDING SOMEWHAT BETTER THAN EXPECTED

* KAPLAN: USING POLICY RULES AS A GUIDE CAN STILL BE USEFUL, BUT SHOULD NOT BE A COMMITMENT TO WHAT WE'RE GOING TO DO * ASKED ABOUT QE PURCHASES, QUARLES SAYS SHEER SIZE OF TREASURY MARKET MAY HAVE OUTPACED THE PRIVATE MARKET'S ABILITY TO ABSORB ANY STRESS

* QUARLES SAYS HARD TO TELL WHAT THE EFFECT OF CARES ACT SUBSIDY PAYMENTS BEING REDUCED WILL BE * KAPLAN: EMPLOYMENT IS PROBABLY HIGHER THAN IT WOULD HAVE BEEN ABSENT THE STIMULUS PROGRAMS

* QUARLES SAYS HAVE NOT CONSIDERED A NEGATIVE REPO RATE ON GENERAL COLLATERAL * QUARLES SAYS CONSIDERING NEGATIVE REPO RATE FOR GC 'HAS NOT BEE ON THE AGENDA AT ALL'

TRENDING

Claudia Jones: Google dedicates doodle to Trinidad-born activist, feminist, journalist

Hyun Bin’s quarantine ended, Is Crash Landing on You Season 2 under development?

Azeri leader warns of consequences if Armenia moves on gas pipelines

Do we have any chance for The Vampire Diaries Season 9 in future?

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Guinea’s elections hearken back to the autocracy and violence of its past

... ...

Pandemic-era FinCEN leaks ratchet up the urgency of lifting the veil on financial secrecy

As the coronavirus pandemic reverses decades of gains in combatting inequality, its more urgent than ever that authorities excise the dirty money that has metastasized within the financial systems guts....

CoE on Biomedical Engineering and e-Health: Catalyst to Transform Healthcare in Rwanda

A center of excellence in biomedical engineering, e-health, and allied fields can be of particular interest to Rwanda as it can act as a catalyst for transforming the countrys healthcare from one that is deficient in the provision and reach...

Ghana's COVID-19 response: Questioning 'robustness' of health information system

It is that constancy, that robustness of the data that we have in Ghana, that is inspiring our decisions, President Akufo-Addo had said as he announced that the country will be lifting the partial lockdown. But the indicators used to determ...

Videos

Latest News

Trump's son Barron tested positive for COVID-19, says Melania Trump

President Donald Trumps 14-year-old son, Barron, tested positive for COVID-19 but exhibited no symptoms, after both of his parents contracted the virus, first lady Melania Trump said on Wednesday.Luckily he is a strong teenager and exhibite...

Soccer-Lukaku powers Belgium back to winning ways as they beat Iceland

Stand-in captain Romelu Lukaku scored twice as Belgium got back to winning ways with a 2-1 away triumph over Iceland in the Nations League on Wednesday. Lukaku opened the scoring inside 10 minutes and added a penalty after Birkir Saevarsson...

Soccer-Mbappe strike gives France 2-1 win in Croatia

France stretched their unbeaten run against Croatia to eight games after a late goal by Kylian Mbappe gave the world champions a 2-1 win in their Nations League top-tier Group 3 match on Wednesday. The result left France second in the group...

BRIEF-Fed's Quarles and Kaplan comments at Hoover Institution event

DALLAS FEDS KAPLAN KEY ELEMENT OF NEW FED FRAMEWORK IS CLARITY THAT FED WILL BE LESS PRE-EMPTIVE THAN IN THE PAST DALLAS FEDS KAPLAN CLARIFIES THAT 2 INFLATION IS NOT A CEILING KAPLAN MY OWN SENSE OF MODERATE INFLATION OVERSHOOT IS AROUND...
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2020