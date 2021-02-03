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BRIEF-Exclusive-General Motors Says Semiconductor Shortage Will Impact GM Production In 2021

* EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS SEMICONDUCTOR SHORTAGE WILL IMPACT GM PRODUCTION IN 2021: STATEMENT * EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS CAN CONFIRM THAT 3 GM ASSEMBLY PLANTS WILL TAKE DOWNTIME ON ALL SHIFTS WEEK OF MONDAY, FEB.

Reuters | Updated: 03-02-2021 22:37 IST | Created: 03-02-2021 22:37 IST
BRIEF-Exclusive-General Motors Says Semiconductor Shortage Will Impact GM Production In 2021

* EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS SEMICONDUCTOR SHORTAGE WILL IMPACT GM PRODUCTION IN 2021: STATEMENT

* EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS CAN CONFIRM THAT 3 GM ASSEMBLY PLANTS WILL TAKE DOWNTIME ON ALL SHIFTS WEEK OF MONDAY, FEB. 8 * EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS 3 GM ASSEMBLY PLANTS THAT WILL TAKE DOWNTIME ON ALL SHIFTS ARE AT FAIRFAX (KANSAS), CAMI (INGERSOLL, ONTARIO), SAN LUIS POTOSI (MEXICO)

* EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS CURRENTLY ASSESSING OVERALL IMPACT OF SEMICONDUCTOR SHORTAGE * EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS IN ADDITION, CO WILL TAKE DOWNTIME AT BUPYEONG 2 ASSEMBLY PLANT IN KOREA & OPERATE AT HALF CAPACITY BEGINNING WEEK OF FEB. 8

* EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS SEMICONDUCTOR SUPPLY FOR GLOBAL AUTO INDUSTRY REMAINS VERY FLUID * EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS SEMICONDUCTOR SHORTAGE WILL NOT IMPACT COMPANY'S COMMITMENT TO AN 'ALL-ELECTRIC FUTURE'

* EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS DUE TO FLUIDITY AROUND AVAILABILITY OF PARTS, CURRENT PLAN IS TO UPDATE GM ASSEMBLY PLANTS EACH WEEK * EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS FOCUS IS TO KEEP PRODUCING MOST IN-DEMAND PRODUCTS -- INCLUDING FULL-SIZETRUCKS AND SUVS AND CORVETTES – FOR CUSTOMERS Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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