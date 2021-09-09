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BRIEF-Saudi Aramco Updates on MoU with P1 Racing Fuels and WRC Promoter

Reuters | Updated: 09-09-2021 19:47 IST | Created: 09-09-2021 19:46 IST
BRIEF-Saudi Aramco Updates on MoU with P1 Racing Fuels and WRC Promoter
Representative image Image Credit: Twitter (@Saudi_Aramco)

SAUDI ARABIAN OIL CO: * ARAMCO AND P1 RACING FUELS PARTNER WITH FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP TO SUPPORT TRANSITION TO SUSTAINABLE FUELS

* SIGNED MOU WITH P1 RACING FUELS AND WRC PROMOTER GMBH, COMMERCIAL RIGHTS OWNER OF FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP (WRC) * UNDER MOUS, ARAMCO AND P1 RACING FUELS WILL COLLABORATE ON FORMULATION OF ADVANCED-GENERATION BIOFUELS AND SUSTAINABLE SYNTHETIC FUELS DERIVED FROM CAPTURED CO2 AND LOW-CARBON HYDROGEN, WHICH WILL BE USED IN WRC

* PARTNERSHIP WILL ALSO EXPLORE USE OF LOW-CARBON FUELS TO POWER AUXILIARY ON-SITE GENERATORS Further company coverage:

Also Read: BRIEF-Saudi Aramco Announces Major Expansion Of Industrial Investment Program

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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