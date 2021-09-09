BRIEF-Saudi Aramco Updates on MoU with P1 Racing Fuels and WRC Promoter
SAUDI ARABIAN OIL CO: * ARAMCO AND P1 RACING FUELS PARTNER WITH FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP TO SUPPORT TRANSITION TO SUSTAINABLE FUELS
* SIGNED MOU WITH P1 RACING FUELS AND WRC PROMOTER GMBH, COMMERCIAL RIGHTS OWNER OF FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP (WRC) * UNDER MOUS, ARAMCO AND P1 RACING FUELS WILL COLLABORATE ON FORMULATION OF ADVANCED-GENERATION BIOFUELS AND SUSTAINABLE SYNTHETIC FUELS DERIVED FROM CAPTURED CO2 AND LOW-CARBON HYDROGEN, WHICH WILL BE USED IN WRC
* PARTNERSHIP WILL ALSO EXPLORE USE OF LOW-CARBON FUELS TO POWER AUXILIARY ON-SITE GENERATORS Further company coverage:
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