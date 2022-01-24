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BRIEF-Saudi Aramco Signs 50 Agreements During 6Th Iktva Forum

Reuters | Updated: 24-01-2022 15:25 IST | Created: 24-01-2022 15:11 IST
BRIEF-Saudi Aramco Signs 50 Agreements During 6Th Iktva Forum
Representative Image Image Credit: Twitter (@Aramco)

SAUDI ARABIAN OIL CO:

* ARAMCO SIGNS 50 AGREEMENTS DURING 6TH IKTVA FORUM

* MAJOR SIGNINGS INCLUDE: SCHLUMBERGER – PARTNERSHIP ON CLIMATE LEADERSHIP AND DIGITALIZATION THROUGH LOCALIZATION INITIATIVES CAMERON/TECHNIPFMC/BAKER HUGHES – WELLHEAD EQUIPMENT LOCALIZATION PROCUREMENT AGREEMENTS LARSEN & TOUBRO – PRESSURE VESSEL FABRICATION LOCALIZATION SUTHERLAND GLOBAL SERVICES – SMART CITY SERVICES LOCALIZATION TANAJIB COGENERATION POWER COMPANY – TANAJIB COGENERATION AND DESALINATION AGREEMENT HONEYWELL – LOCALIZATION OF PROCESS AUTOMATION SOLUTIONS ALFANAR COMPANY - CARBON FIBER INVESTMENT COLLABORATION Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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