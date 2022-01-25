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BRIEF-China Evergrande Announces On Progress Of Group's Business

Reuters | Updated: 25-01-2022 05:29 IST | Created: 25-01-2022 05:29 IST
BRIEF-China Evergrande Announces On Progress Of Group's Business

China Evergrande Group: * ANNOUNCEMENT ON PROGRESS OF GROUP'S BUSINESS

* COMPANY AND ITS ADVISORY TEAM HAVE INITIATED ACTIVE DIALOGUE WITH OFFSHORE CREDITORS * COMPANY AND ITS ADVISORY TEAM HAVE INITIATED ACTIVE DIALOGUE WITH OFFSHORE CREDITORS

* WILL NEED MORE TIME TO ASSESS NUMBER OF POTENTIAL SOLUTIONS BEFORE RESPONSIBLY FURTHER ENGAGE IN SUBSTANTIVE NEGOTIATIONS * CO, COMPANY'S RISK MANAGEMENT COMMITTEE BEEN MAKING UNREMITTING EFFORTS TO EVALUATE SITUATION OF GROUP, STABILISE ITS OPERATIONS

* VIEW TO FORMULATING A REORGANISATION PLAN THAT WILL BE BENEFICIAL TO ALL STAKEHOLDERS Source text https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0125/2022012500033.pdf Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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