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BRIEF-Aramco And PTT Deepen Energy Cooperation In Thailand

Reuters | Updated: 12-05-2022 10:57 IST | Created: 12-05-2022 10:55 IST
BRIEF-Aramco And PTT Deepen Energy Cooperation In Thailand
Representative image Image Credit: Twitter (@Aramco)

SAUDI ARABIAN OIL CO: * ARAMCO AND PTT DEEPEN ENERGY COOPERATION IN THAILAND

* MOU TARGETS SUPPLY AND TRADING OF CRUDE OIL, PETROCHEMICALS, AND LNG * FOCUS ON CLEAN ENERGY, CARBON CAPTURE, AND ELECTRIC VEHICLES

* FEASIBILITY OF DIFFERENT FEEDSTOCK PROCESSING MODELS STUDIED * POTENTIAL COLLABORATION ACROSS UPSTREAM AND DOWNSTREAM OPERATIONS

* COMPANIES AIM TO STRENGTHEN COOPERATION ACROSS CRUDE OIL SOURCING AND MARKETING OF REFINING AND PETROCHEMICAL PRODUCTS AND LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) * SAUDI ARAMCO - OTHER POTENTIAL AREAS OF ACTIVITY INCLUDE BLUE AND GREEN HYDROGEN AND VARIOUS CLEAN ENERGY INITIATIVES Further company coverage:

Also Read: Uniper sees Russian gas imports as safe despite supply stop to Poland, Bulgaria

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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