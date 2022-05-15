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BRIEF-Aramco Declares Q1 Dividend Of $18.8 Bln

Reuters | Updated: 15-05-2022 12:13 IST | Created: 15-05-2022 12:13 IST
BRIEF-Aramco Declares Q1 Dividend Of $18.8 Bln

SAUDI ARABIAN OIL CO: * Q1 2022 DIVIDEND OF $18.8 BILLION TO BE PAID IN THE SECOND QUARTER

* Q4 2021 DIVIDEND OF $18.8 BILLION PAID IN FIRST QUARTER * GEARING RATIO* REDUCING TO 8.0% AT MARCH 31, 2022

* AN AVERAGE TOTAL HYDROCARBON PRODUCTION OF 13.0 MILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY IN THE FIRST QUARTER OF 2022 * Q1 FREE CASH FLOW*: $30.6 BILLION (Q1 2021: $18.3 BILLION)

* CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES $38.2 BILLION (Q1 2021: $26.5 BILLION) * COMPANY MAINTAINED ITS EXCEPTIONAL TRACK RECORD AS A GLOBAL ENERGY SUPPLIER, ACHIEVING 99.9% RELIABILITY IN ITS DELIVERIES TO CUSTOMERS DURING THE FIRST QUARTER

* FIRST QUARTER CAPITAL EXPENDITURE WAS $7.6 BILLION * ARAMCO CONTINUES TO EXPECT CAPITAL EXPENDITURE TO GROW UNTIL AROUND THE MIDDLE OF THE DECADE

* MADE PROGRESS TOWARDS COMPLETING THE HAWIYAH AND HARADH COMPRESSION PROJECTS, WITH BOTH DUE TO COME ON-STREAM BY THE END OF 2022 ADDING 1.3 BILLION STANDARD CUBIC FEET PER DAY (BSCFD) OF RAW GAS * EMPHASIS ON TACKLING EMISSIONS HIGHLIGHTED BY PLANNED PARTICIPATION IN VOLUNTARY CARBON MARKET

* ADVANCED CONSTRUCTION OF HAWIYAH GAS PLANT EXPANSION, PART OF HARADH GAS INCREMENT PROGRAM, WHICH IS EXPECTED TO BE ON-STREAM IN 2023 * GROWS PRESENCE IN ASIA AND EUROPE AS DOWNSTREAM EXPANSION GATHERS PACE

* DECREASE IN GEARING WAS A RESULT OF HIGHER CASH AND CASH EQUIVALENT * CONTINUED TO MAKE PROGRESS IN ITS DOWNSTREAM EXPANSION DURING FIRST QUARTER, WHICH INCLUDED GROWING ITS PRESENCE IN BOTH ASIA AND EUROPE

* ARAMCO DECREASED ITS TOTAL BORROWINGS PRINCIPALLY THROUGH A PREPAYMENT TO PUBLIC INVESTMENT FUND IN JANUAR * REDUCING TOTAL OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF PROMISSORY NOTES BY $8 BILLION ORIGINALLY ISSUED IN CONNECTION WITH ACQUISITION OF A 70% STAKE IN SABIC

* IN CHINA, CO MADE A FINAL INVESTMENT DECISION TO PARTICIPATE IN DEVELOPMENT OF A MAJOR INTEGRATED REFINERY AND PETROCHEMICAL COMPLEX Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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