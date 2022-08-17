BRIEF-U.S. Coast Guard Says Responding to Crude Oil Leak into Tabbs Bay Near Houston, Texas
Reuters | Updated: 17-08-2022 09:12 IST | Created: 17-08-2022 09:12 IST
U.S. COAST GUARD: * SAYS RESPONDING TO A POLLUTION INCIDENT TUESDAY IN TABBS BAY NEAR HOUSTON, TEXAS
* SAYS RECEIVED A REPORT AT 10:30 A.M. MONDAY OF OIL SPILLING FROM FLOW LINE IN TABBS BAY, ESTIMATES UP TO 420 GALLONS OF CRUDE OIL ENTERED WATER * SAYS CAUSE OF POLLUTION IN TABBS BAY HAS BEEN IDENTIFIED AND SOURCE IS SECURE
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- TEXAS
- HOUSTON
- U.S. COAST GUARD
Advertisement