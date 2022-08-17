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BRIEF-U.S. Coast Guard Says Responding to Crude Oil Leak into Tabbs Bay Near Houston, Texas

Reuters | Updated: 17-08-2022 09:12 IST | Created: 17-08-2022 09:12 IST
BRIEF-U.S. Coast Guard Says Responding to Crude Oil Leak into Tabbs Bay Near Houston, Texas

U.S. COAST GUARD: * SAYS RESPONDING TO A POLLUTION INCIDENT TUESDAY IN TABBS BAY NEAR HOUSTON, TEXAS

* SAYS RECEIVED A REPORT AT 10:30 A.M. MONDAY OF OIL SPILLING FROM FLOW LINE IN TABBS BAY, ESTIMATES UP TO 420 GALLONS OF CRUDE OIL ENTERED WATER * SAYS CAUSE OF POLLUTION IN TABBS BAY HAS BEEN IDENTIFIED AND SOURCE IS SECURE

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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