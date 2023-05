IPL Scorebaord: Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Delhi Capitals: David Warner c Ajinkya Rahane b D Chahar 0 Philip Salt c Rayudu b D Chahar 17 Mitchell Marsh run out (Ajinkya Rahane) 5 Manish Pandey lbw b Matheesha Pathirana 27 Rilee Rossouw c Matheesha Pathirana b Ravindra Jadeja35 Ripal Patel run out (Moeen) 10 Axar Patel c Ajinkya Rahane b M Pathirana21 Aman Hakim Khan not out 2 Lalit Yadav b Matheesha Pathirana 12 Kuldeep Yadav not out 0 Extras: (LB-6, W-5) 11 Total: (For 8 wickets in 20 Overs) 140 Fall of wickets: 1-0, 2-20, 3-25, 4-84, 5-89, 6-116 , 7-125, 8-140 Bowling: Deepak Chahar 3-0-28-2, Tushar Deshpande 3-0-18-0, Maheesh Theekshana 2-0-16-0, Ravindra Jadeja 4-0-19-1, Moeen Ali 4-0-16-0, Matheesha Pathirana 4-0-37-3.

